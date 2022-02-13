В Новосибирске фура «Мария-Ра» повредила автомобиль и врезалась в киоск

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В социальных сетях очевидцы опубликовали видео с «неуклюжей» фурой в Новосибирске.

В субботу, 12 февраля, в Новосибирске произошла авария с «неуклюжей» фурой «Марии-Ра». Водитель не смог аккуратно припарковаться, когда завозил товары: сначала он врезался в припаркованный рядом автомобиль, а после – в киоск. Видео с большегрузом очевидцы опубликовали в паблике службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП произошло на улице Селезнёва, 36 в Дзержинском районе. На кадрах видно, как грузовая фура пытается заехать во двор магазина, однако у водителя ничего не получается из-за массивности транспортного средства. Во время своих манёвров он сначала сломал зеркало у припаркованного рядом автомобиля Mitsubishi Airtrek, а затем врезался в киоск. Несмотря на неудачи, водитель ещё какое-то время пытался аккуратно поставить машину.

В комментариях пользователи разделились на два основных лагеря. Одни сетуют, что массивным фурам не место в городе, а другие поддерживают водителя и отмечают, что управлять грузовиком сложно. Также новосибирцы обратили внимание на то, что рядом с магазинами автомобилям следует аккуратнее парковаться, даже если есть место.

В полиции сообщили, что по данному ДТП был зафиксирован факт причинения материального ущерба. В настоящий момент проводится проверка произошедшего, пострадавших нет.

Напомним, в минувшую пятницу, 11 февраля, в Новосибирске прошла авария с участием внедорожника – автомобиль после столкновения перевернулся на крышу. Мужчине помогли водители проезжающих мимо машин.