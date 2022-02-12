Внедорожник перевернулся в результате ДТП в Новосибирске

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В Новосибирске произошло ДП с участием внедорожника, который перевернулся на крышу в результате аварии.

В Октябрьском районе Новосибирска произошла авария. В результате ДТП внедорожник перевернулся на крышу, его вытащили проезжавшие мимо водители. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы происшествия.

ДТП произошло вечером 11 февраля в Октябрьском районе Новосибирска. В районе ТСН «Горки» опрокинулся внедорожник, видео происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях. На кадрах видео, размещенного в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» видно, что на обочине дороги лежит перевернутый на крышу автомобиль светлого цвета.

В городской Госавтоинспекции заявили, что им информации о данном происшествии не поступало.

Позже новосибирцы рассказали, что проезжающие мимо места аварии водители организовали спасательную операцию и вытянули внедорожник с помощью тросов и лебедок. По словам очевидцев, автомобиль выбросило из колеи, его водитель не пострадал.

7 февраля сообщалось, что в Новосибирске женщина-врач пострадала в ДТП с участием скорой помощи. Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области водитель иномарки пострадал в ДТП с фурой.