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В Новосибирске водитель такси задним ходом наехал на женщину с ребёнком

Фото В Новосибирске водитель такси задним ходом наехал на женщину с ребёнком
Фото В Новосибирске водитель такси задним ходом наехал на женщину с ребёнком

Фото из telegram-канала Инцидент Новосибирск

Полицейские устанавливают личность водителя такси, который сдавал задним ходом и на перекрёстке наехал на женщину с ребёнком в Новосибирске.

В среду, 9 февраля, в Октябрьском районе Новосибирска произошёл инцидент с автомобилем «Яндекс.Такси». Сначала автомобиль остановился на пешеходном переходе, а затем начал сдавать назад и задал пешеходов. Об этом очевидцы рассказали в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск», прикрепив запись с регистратора.

«Таксист на пересечении улиц Воинская и Никитина решил остановиться на пешеходном переходе. Этого нарушения ему показалось маловато и автомобиль стал двигаться задним ходом в то время, как у пешеходов горел зелёный сигнал светофора. Задел женщину с ребёнком», – поделилась очевидица.

В ГУ МВД России по региону сообщили, что заявлений об инциденте или о пострадавших не поступало. Однако по факту публикации было возбуждено административное расследование: личность водителя будет установлена и его привлекут к ответственности.

Напомним, что в минувшую субботу, 12 февраля, в Новосибирске произошла авария с пострадавшими. Водителя Daewoo госпитализировали в медучреждения после столкновения с другим автомобилем. Врачи зафиксировали у мужчины травму головы. О других пострадавших информации не поступало.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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