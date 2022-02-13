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В Новосибирске водителя Daewoo госпитализировали в больницу с травмой головы после ДТП

Фото В Новосибирске водителя Daewoo госпитализировали в больницу с травмой головы после ДТП
Фото В Новосибирске водителя Daewoo госпитализировали в больницу с травмой головы после ДТП

Фото из группы «Спасатели МАСС 16+» в соцсети «ВКонтакте»

12 февраля в Новосибирске водитель Daewoo Matiz столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris – по данному факту возбуждено административное расследование.

Вечером в субботу, 12 февраля, в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП с пострадавшими. Водитель Daewoo столкнулся с автомобилем Hyundai и получил травму головы. Об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Авария произошла в 20:35 на улице Волочаевской. Водитель автомобиля Daewoo Matiz 1994 года рождения ехал со стороны улицы Татьяны Снежиной. На повороте на улице Владимира Высоцкого он столкнулся с Hyundai Solaris, который ехал на встречном направлении.

В результате ДТП 27-летний водитель Daewoo Matiz получил травму головы, его госпитализировали в медучреждение.

Как сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области, по факту данной аварии было организовано административное расследование.

Также спасатели МАСС дополнили, что выезжали на место аварии. В службе помогли обеспечить противопожарную безопасность автомобилей, а также их стабилизацию от перемещения по автодороге.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о «неуклюжей» фуре, которая не смогла припарковаться рядом с магазином. Грузовик на въезде врезался сначала в припаркованный рядом автомобиль, а после задел киоск.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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