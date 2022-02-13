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Валентинки к 14 февраля: лучшие открытки и поздравления с Днём святого Валентина

Фото Валентинки к 14 февраля: лучшие открытки и поздравления с Днём святого Валентина
Фото Валентинки к 14 февраля: лучшие открытки и поздравления с Днём святого Валентина

Фото с сайта pixabay.com, Canva, pinterest.com, happypik.ru, bonnycards.ru

Какие открытки можно отправить своим любимым на 14 февраля.

На носу День всех влюблённых – самый романтичный и душевный праздник в году, который нужно провести со своей второй половинкой. Сиб.фм собрал лучшие открытки с поздравлениями на 14 февраля.

Фото Валентинки к 14 февраля: лучшие открытки и поздравления с Днём святого Валентина 2

Фото Валентинки к 14 февраля: лучшие открытки и поздравления с Днём святого Валентина 3

Фото Валентинки к 14 февраля: лучшие открытки и поздравления с Днём святого Валентина 4

Фото Валентинки к 14 февраля: лучшие открытки и поздравления с Днём святого Валентина 5

Фото Валентинки к 14 февраля: лучшие открытки и поздравления с Днём святого Валентина 6

Фото Валентинки к 14 февраля: лучшие открытки и поздравления с Днём святого Валентина 7

Фото Валентинки к 14 февраля: лучшие открытки и поздравления с Днём святого Валентина 8

Фото Валентинки к 14 февраля: лучшие открытки и поздравления с Днём святого Валентина 9

Фото Валентинки к 14 февраля: лучшие открытки и поздравления с Днём святого Валентина 10

Если у вас есть одинокая подруга, то ей можно отправить эту открытку:

Фото Валентинки к 14 февраля: лучшие открытки и поздравления с Днём святого Валентина 11

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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