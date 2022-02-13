Валентинки к 14 февраля: лучшие открытки и поздравления с Днём святого Валентина

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Какие открытки можно отправить своим любимым на 14 февраля.

На носу День всех влюблённых – самый романтичный и душевный праздник в году, который нужно провести со своей второй половинкой. Сиб.фм собрал лучшие открытки с поздравлениями на 14 февраля.

Если у вас есть одинокая подруга, то ей можно отправить эту открытку: