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Более 20 DDoS-атак совершили на сервисы правительства Новосибирской области

Фото Более 20 DDoS-атак совершили на сервисы правительства Новосибирской области
Фото Более 20 DDoS-атак совершили на сервисы правительства Новосибирской области

Фото pixabay.com

С начала 2022 года эксперты зафиксировали 10 DDoS-атак на информационные ресурсы правительства Новосибирской области.

В Новосибирской области за 2020 и 2021 годы зафиксировали более 20 крупных DDoS-атак на сервисы и информационные ресурсы регионального правительства. Об этом сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на министерство цифрового развития и связи региона.

«Средняя мощность DDoS-атак на сервисы правительства Новосибирской области в 2020–2021 году составляла не более двух гигабит в секунду», – сообщили в ведомстве.

Также в министерстве уточнили, что средняя продолжительность хакерской атаки составляет около 30 минут. При этом большую часть из них специалисты ведомства смогли «отразить» благодаря фильтрации трафика на магистральном оборудовании и с помощью услуг оператора «Анти-DDos».

Тем не менее в основном атаки приводили к падению производительности информационных сервисов правительства.

С начала 2022 года за неполные два месяца работы было зафиксировано 10 DDoS-атак.

Напомним, о последней крупной DDoS-атаке правительство официально сообщило 31 января. Хакеры замедлили работу Сети правительства и государственных информационных систем, находившихся во внешнем контуре.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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