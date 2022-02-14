Брачные игры пожилого леопарда Валеры с молодой невестой попали на видео

Фото из паблика «"Земля леопарда" им. Н. Н. Воронцова»

13-летнего леопарда Валеру заметили на «свидании» с молодой невестой.

Национальный парк «Земля леопарда» опубликовал редкие кадры «свидания» и брачных игр 13-летнего дальневосточного леопарда Валеры и молодой самки. Специалисты смогли получить снимки благодаря фотоловушке. Об этом они рассказали в паблике парка в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в национальном парке, это первый случай, когда специалисты смогли получить снимки любовных утех с участием пожилого леопарда.

– Тринадцать лет – солидный возраст при средней продолжительности жизни дальневосточных леопардов в дикой природе около 12 лет. Несмотря на это, старожил проявляет комфортное поведение и даже тесно общается с противоположным полом, что может свидетельствовать об отменном здоровье, – рассказали в заповеднике.

Известно, что в последние полгода Валера часто попадал в объективы фотоловушек. Из-за своей активности специалисты сделали почти тысячу снимков этого хищника, а вот молодая самка на карды попала впервые.

В нацпарке раскрыли интимные подробности произошедшего – на кадры попало не только «свидание» леопардов, но и процесс спаривания и брачные игры. Молодая самка начала заигрывать с пожилым хищником, а тот ответил согласием – не проявил равнодушия или агрессии.

Напомним, ранее в Новосибирском зоопарке родился первый в России детёныш медоеда – милые хищники ещё ни разу не разводили потомство в неволе.