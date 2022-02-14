Дело о гибели уроженки Новосибирска в ДТП с Собчак дошло до суда

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В Краснодарском крае назначено первое судебное заседание по делу о смертельном ДТП с участием телеведущей Ксении Собчак и гибелью женщины из Новосибирска.

Адлерский районный суд города Сочи назначил дату первого судебного заседания по делу 40-летнего водителя Олега Цоя, который, по версии следствия, спровоцировал смертельную аварию.

Трагедия произошла 9 октября на 38-м километре трассы между Красной Поляной и Адлером. Иномарка представительского класса Mercedes S500 под управлением Цоя выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Volkswagen, который отбросило на микроавтобус. В результате погибла пассажирка Volkswagen – 35-летняя уроженка Новосибирска Екатерина Тарасова. В момент ДТП в салоне Mercedes находилась телеведущая Ксения Собчак.

Сразу после ДТП появились слухи, что Собчак якобы подгоняла водителя, торопясь в аэропорт. Телеведущая информацию опровергла, заявив, что взяла автомобиль в аренду вместе с водителем, который сам избрал манеру вождения. Впоследствии Цой подтвердил, что Собчак его не подгоняла.

Автомобилиста обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть человека. Если суд признает его виновным, ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Адлерский суд проведёт первое заседание по делу Цоя 3 марта 2022 года.

Напомним, 3 февраля в Новосибирске произошло смертельное ДТП с участием внедорожника Mercedes-Benz.