Дорожники вывели более 600 машин спецтехники на борьбу с гололёдом в Новосибирской области

Фото ТУАД Новосибирской области
Представители Территориального управления автодорог (ТУАД) предупредили водителей об ухудшении дорожных условий на трассах Новосибирской области.
ТУАД вывел на трассы 668 единиц специальной техники и более тысячи человек на борьбу с гололёдом и перемётами на дорогах Новосибирской области. Активность дорожников связана с ухудшением состояния проезжей части.
В ТУАД пояснили, что гололёд и перемёты образовались из-за перепадов температуры воздуха. Водителей попросили по возможности отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный.
«Тех, кому нужен автомобиль, просим быть максимально внимательными, выезжая на дорогу, соблюдать скоростной режим и не выезжать на встречную полосу без необходимости», – отметили в управлении автодорог.
По данным онлайн-сервиса ТУАД, в настоящее время на дорогах региона работает 668 единиц техники. Всего к сервису подключено 1234 автомобиля.
Автомобилистов, которые попали в трудную ситуацию или стали свидетелями ЧП на дороге, просят обращаться по телефонам: 335-81-55 и +7 (913) 949-00-30.
Напомним, ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирской области 23 февраля.
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