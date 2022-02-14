Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

Авто общество

Дорожники вывели более 600 машин спецтехники на борьбу с гололёдом в Новосибирской области

Фото Дорожники вывели более 600 машин спецтехники на борьбу с гололёдом в Новосибирской области
Фото Дорожники вывели более 600 машин спецтехники на борьбу с гололёдом в Новосибирской области

Фото ТУАД Новосибирской области

Представители Территориального управления автодорог (ТУАД) предупредили водителей об ухудшении дорожных условий на трассах Новосибирской области.

ТУАД вывел на трассы 668 единиц специальной техники и более тысячи человек на борьбу с гололёдом и перемётами на дорогах Новосибирской области. Активность дорожников связана с ухудшением состояния проезжей части.

В ТУАД пояснили, что гололёд и перемёты образовались из-за перепадов температуры воздуха. Водителей попросили по возможности отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный.

Фото Дорожники вывели более 600 машин спецтехники на борьбу с гололёдом в Новосибирской области 2

«Тех, кому нужен автомобиль, просим быть максимально внимательными, выезжая на дорогу, соблюдать скоростной режим и не выезжать на встречную полосу без необходимости», – отметили в управлении автодорог.

По данным онлайн-сервиса ТУАД, в настоящее время на дорогах региона работает 668 единиц техники. Всего к сервису подключено 1234 автомобиля.

Автомобилистов, которые попали в трудную ситуацию или стали свидетелями ЧП на дороге, просят обращаться по телефонам: 335-81-55 и +7 (913) 949-00-30.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирской области 23 февраля.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Павел Тиунов

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18340
Сколько медалей у России на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 12 февраля
14996
Россияне получат по 8500 рублей от соцзащиты 14 февраля 2022 года
9456
Россияне начнут получать QR-коды по антителам
9223
Внедорожник перевернулся в результате ДТП в Новосибирске
9209
В Новосибирск на следующей неделе придёт потепление до -3 градусов и снегопады
6870
ПФР принимает заявления на выплату 25 000 рублей
6198
В Новосибирске осудят хозяина гаража, в котором сгорели четыре человека