Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Это не «омикрон»: россияне массово жалуются на головные боли и слабость из-за магнитных бурь в феврале

Фото Это не «омикрон»: россияне массово жалуются на головные боли и слабость из-за магнитных бурь в феврале
Фото Это не «омикрон»: россияне массово жалуются на головные боли и слабость из-за магнитных бурь в феврале

Фото: pixabay.com, yandex.ru

Февраль вновь окажется тяжёлым для метеозависимых людей. Чаще всего у метеочувствительных людей наблюдаются головные боли, слабость и скачки артериального давления. Сиб.фм составил график опасных дней, в которые стоит быть особенно внимательными к своему здоровью.

Первая магнитная буря прошла 9 февраля. На протяжении дня состояние магнитосферы оценивалось как спокойное, однако высокую интенсивность буря настигла уже к 15:00 по московскому времени. Геоудары сразу поднялись на уровень 4 баллов. С 18:00 они продолжили набирать силу и достигли 5 баллов. После 21:00 колебания вернулись на уровень 4 баллов. С колебаниями такой интенсивности прошла и ночь на 10 февраля.

Фото Это не «омикрон»: россияне массово жалуются на головные боли и слабость из-за магнитных бурь в феврале 2

На следующий день, 10 февраля, магнитное поле было достаточно переменчиво. Геоудары настигали уровня 4-5 баллов. А 11 февраля был очень неблагоприятным днём с колебаниями силой в 5 баллов на протяжении всего дня.

12 февраля колебания ослабли до 3 баллов, но дни 13 и 14 февраля также пройдут с мощными колебаниями в 5 баллов.

Фото Это не «омикрон»: россияне массово жалуются на головные боли и слабость из-за магнитных бурь в феврале 3

Самые тяжёлые и интенсивные геомагнитные удары ожидаются 10, 11, 13 и 14 февраля. Интенсивность геоударов в эти дни оценивается в 5 баллов.

Предварительные прогнозы говорят о том, что эти 4 дня очень сильных геомагнитных ударов станут последними в феврале. Но ещё 2 дня с геомагнитными колебаниями силой в 4 балла всё же придётся пережить. Это дни 18 и 25 февраля.

Фото Это не «омикрон»: россияне массово жалуются на головные боли и слабость из-за магнитных бурь в феврале 4

С наступлением неблагоприятных дней возникают такие симптомы, как быстрая и сильная усталость; головные боли; тревожное состояние; необъяснимая раздражительность; скачки артериального давления; бессонница. Состояние пациентов с ишемической болезнью сердца ухудшается на 55 % чаще во время магнитной бури, чем в остальные дни. И 25 % приступов стенокардии происходят в конце неблагоприятных дней.

Фото Это не «омикрон»: россияне массово жалуются на головные боли и слабость из-за магнитных бурь в феврале 5

Специалисты рекомендуют в этот день не злоупотреблять кофе, спиртными напитками и табачными изделиями. Важно избегать стрессовых ситуаций и конфликтов. Также лучше не ездить за рулём автомобиля. А медики советуют метеозависимым людям больше гулять и дышать свежим воздухом. Нужно употреблять больше овощей, фруктов, пить травяные чаи и соки, и, конечно, воду в достаточном количестве. Гипертоникам и гипотоникам надо иметь в наличии необходимые лекарства, чтобы избежать ухудшения самочувствия.

Ранее Сиб.фм писал о том, что синоптики дали прогноз на 14 и 23 февраля. Полный прогноз погоды на февраль в Новосибирске, а также сердечникам и гипертоникам рассказали, как пережить опасные дни.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

Новосибирская область
врачи
магнитные бури
рекомендации
головные боли
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18340
Сколько медалей у России на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 12 февраля
14996
Россияне получат по 8500 рублей от соцзащиты 14 февраля 2022 года
9456
Россияне начнут получать QR-коды по антителам
9223
Внедорожник перевернулся в результате ДТП в Новосибирске
9209
В Новосибирск на следующей неделе придёт потепление до -3 градусов и снегопады
6870
ПФР принимает заявления на выплату 25 000 рублей
6198
В Новосибирске осудят хозяина гаража, в котором сгорели четыре человека