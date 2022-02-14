Это не «омикрон»: россияне массово жалуются на головные боли и слабость из-за магнитных бурь в феврале

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Февраль вновь окажется тяжёлым для метеозависимых людей. Чаще всего у метеочувствительных людей наблюдаются головные боли, слабость и скачки артериального давления. Сиб.фм составил график опасных дней, в которые стоит быть особенно внимательными к своему здоровью.

Первая магнитная буря прошла 9 февраля. На протяжении дня состояние магнитосферы оценивалось как спокойное, однако высокую интенсивность буря настигла уже к 15:00 по московскому времени. Геоудары сразу поднялись на уровень 4 баллов. С 18:00 они продолжили набирать силу и достигли 5 баллов. После 21:00 колебания вернулись на уровень 4 баллов. С колебаниями такой интенсивности прошла и ночь на 10 февраля.

На следующий день, 10 февраля, магнитное поле было достаточно переменчиво. Геоудары настигали уровня 4-5 баллов. А 11 февраля был очень неблагоприятным днём с колебаниями силой в 5 баллов на протяжении всего дня.

12 февраля колебания ослабли до 3 баллов, но дни 13 и 14 февраля также пройдут с мощными колебаниями в 5 баллов.

Самые тяжёлые и интенсивные геомагнитные удары ожидаются 10, 11, 13 и 14 февраля. Интенсивность геоударов в эти дни оценивается в 5 баллов.

Предварительные прогнозы говорят о том, что эти 4 дня очень сильных геомагнитных ударов станут последними в феврале. Но ещё 2 дня с геомагнитными колебаниями силой в 4 балла всё же придётся пережить. Это дни 18 и 25 февраля.

С наступлением неблагоприятных дней возникают такие симптомы, как быстрая и сильная усталость; головные боли; тревожное состояние; необъяснимая раздражительность; скачки артериального давления; бессонница. Состояние пациентов с ишемической болезнью сердца ухудшается на 55 % чаще во время магнитной бури, чем в остальные дни. И 25 % приступов стенокардии происходят в конце неблагоприятных дней.

Специалисты рекомендуют в этот день не злоупотреблять кофе, спиртными напитками и табачными изделиями. Важно избегать стрессовых ситуаций и конфликтов. Также лучше не ездить за рулём автомобиля. А медики советуют метеозависимым людям больше гулять и дышать свежим воздухом. Нужно употреблять больше овощей, фруктов, пить травяные чаи и соки, и, конечно, воду в достаточном количестве. Гипертоникам и гипотоникам надо иметь в наличии необходимые лекарства, чтобы избежать ухудшения самочувствия.

Ранее Сиб.фм писал о том, что синоптики дали прогноз на 14 и 23 февраля. Полный прогноз погоды на февраль в Новосибирске, а также сердечникам и гипертоникам рассказали, как пережить опасные дни.