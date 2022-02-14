«Испытываю азарт»: Ирина Соловьёва рассказала о назначении главой управления культуры мэрии Новосибирска

Фото: Facebook Ирины Соловьёвой

Экс-глава комитета по делам молодёжи мэрии Новосибирска Ирина Соловьёва рассказала, легко ли приняла решение о переходе на должность начальника управления культуры и как планирует выстраивать работу на новом месте.

14 февраля стало известно, что Владимир Державец покинул должность начальника управления культуры профильного департамента мэрии Новосибирска и возглавил центр туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо». Освободившееся место заняла экс-глава комитета по делам молодёжи городской администрации Ирина Соловьёва.

По её словам, переход на новую должность после долгих лет работы на прежнем месте был непростым. Комитет по делам молодёжи Соловьёва возглавила ещё в 2013 году, когда была студенткой пятого курса Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ).

«Честно скажу, мне было непросто, потому что у нас очень сильное направление культуры в Новосибирске, это огромная система. И сейчас внутри меня происходят большие серьёзные изменения. Но «страшно» — это не то слово, которое описывает мои ощущения. Я испытываю азарт», — объяснила она в разговоре с журналистом Сиб.фм.

У новой начальницы управления культуры уже есть идеи, которые хотелось бы реализовать, но раскрывать их она пока не собирается.

Для начала Соловьёва намерена познакомиться со всеми руководителями подведомственных мэрии и областных учреждений, чтобы понять, как выстраивать работу. В корне менять что-либо в работе управления она не планирует, поскольку такой необходимости нет.

«Культура должна строиться на традициях, которые в свою очередь должны помогать создавать новации. Когда хочется что-то менять, значит, что-то плохо. Важно, чтобы новое базировалось на прочном фундаменте», — подчеркнула глава управления культуры.

Соловьёва отметила не только развитость направления культуры в Новосибирске, но и атмосферу, которая сложилась в департаменте благодаря Анне Терешковой.

«Ана Васильевна — очень сильный старший товарищ. Товарищество в нашей команде является главенствующим. Она тот руководитель, который смог создать уникальный синергетический эффект. Мы уже много лет не делим работу в департаменте на «твоё» и «моё», — подытожила она.

Напомним, о новом назначении Соловьёвой сообщила Терешкова, в её Instagram-аккаунте появился соответствующий пост. В публикации она не только представила нового руководителя управления культуры, но и выразила уверенность, что её работа будет эффективной.