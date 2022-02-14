Ирина Соловьёва возглавила управление культуры мэрии Новосибирска

Фото Instagram tereshkova_anna

14 февраля в Новосибирске Владимир Державец ушёл с должности начальника управления культуры мэрии, чтобы стать директором культурного центра «Сибирь-Хоккайдо».

В понедельник, 14 февраля, ушёл с должности начальник управления культуры профильного департамента мэрии Новосибирска Владимир Державец. Он возглавит культурный центр туризма «Сибирь-Хоккайдо». Вместо него будет работать Ирина Соловьёва, выпускница НГПУ и руководитель по делам молодёжи. Об этом на личной странице в Instagram сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

«У нас в департаменте изменения <...> Начальником управления культуры с 15 февраля назначена Соловьёва Ирина Сергеевна. Ирина закончила Новосибирский государственный педагогический университет по направлению «история и культурология». На пятом курсе стала комиссаром возрождённого городского штаба студенческих отрядов. С 2013 года руководила комитетом по делам молодёжи», – рассказала Анна Терешкова.

С 15 февраля Владимир Державец начинает работать в новой должности в качестве директора культурного центра «Сибирь-Хоккайдо».

Для справки:

Центр «Сибирь-Хоккайдо» находится по адресу улица Шевченко, 28/1. Он был открыт в 1996 году и стал уникальным уголком культуры Японии и Кореи в Новосибирске. Отметим, что ранее в центре прошла редкая выставка, посвящённая мифологическим существам Японии – ёкаям.

Напомним, что в начале февраля в Новосибирске назначили нового директора областного перинатального центра, им стала Алла Дробинская. Ранее она была главврачом Бердской ЦГБ.