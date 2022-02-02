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общество

Алла Дробинская возглавила перинатальный центр Новосибирской области

Фото Алла Дробинская возглавила перинатальный центр Новосибирской области
Фото Алла Дробинская возглавила перинатальный центр Новосибирской области

Фото Facebook Андрея Травникова

Алла Дробинская начала работать в должности руководителя областного перинатального центра в Новосибирске.

1 февраля экс-глава Бердской ЦГБ Алла Дробинская возглавила областной перинатальный центр Новосибирской области. О начале работы новой главы сообщил губернатор Андрей Травников на личной странице в Facebook.

Напомним, Алла Дробинская покинула пост главврача Бердской ЦГБ 27 января, её место заняла Елена Тоцкая – бывшая замдиректора НИИТО имени Цивьяна. В региональном Минздраве сообщили, что Дробинская займётся организацией всей службы перинатологии региона – направления, которое сегодня находится во главе всей системы здравоохранения.

Как сообщил Андрей Травников, 1 февраля Алла Дробинская начала работу в областном перинатальном центре. По словам главы города, учреждение работает уже год, за это время в нём появились на свет более 4 тысяч малышей.

«Возможности этого нового отделения областной клинической больницы позволили вывести оказание медицинской помощи беременным и новорождённым на кардинально новый уровень. Оснащение дополнительным оборудованием в этом году позволит принимать более 5 тысяч родов. Эту высокую планку коллектив центра будет брать с уже новым руководителем [Аллой Дробинской]», – написал Травников.

Напомним, ранее в Бердске местные жители создали петицию об увольнении главврача городской больницы Аллы Дробинской и её заместителя Рэма Волкова. В обращении люди жаловались на систему здравоохранения в городе, а также заявили, что руководство медучреждения не исполняет свои обязанности.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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