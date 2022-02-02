Алла Дробинская возглавила перинатальный центр Новосибирской области

Фото Facebook Андрея Травникова

Алла Дробинская начала работать в должности руководителя областного перинатального центра в Новосибирске.

1 февраля экс-глава Бердской ЦГБ Алла Дробинская возглавила областной перинатальный центр Новосибирской области. О начале работы новой главы сообщил губернатор Андрей Травников на личной странице в Facebook.

Напомним, Алла Дробинская покинула пост главврача Бердской ЦГБ 27 января, её место заняла Елена Тоцкая – бывшая замдиректора НИИТО имени Цивьяна. В региональном Минздраве сообщили, что Дробинская займётся организацией всей службы перинатологии региона – направления, которое сегодня находится во главе всей системы здравоохранения.

Как сообщил Андрей Травников, 1 февраля Алла Дробинская начала работу в областном перинатальном центре. По словам главы города, учреждение работает уже год, за это время в нём появились на свет более 4 тысяч малышей.

«Возможности этого нового отделения областной клинической больницы позволили вывести оказание медицинской помощи беременным и новорождённым на кардинально новый уровень. Оснащение дополнительным оборудованием в этом году позволит принимать более 5 тысяч родов. Эту высокую планку коллектив центра будет брать с уже новым руководителем [Аллой Дробинской]», – написал Травников.

Напомним, ранее в Бердске местные жители создали петицию об увольнении главврача городской больницы Аллы Дробинской и её заместителя Рэма Волкова. В обращении люди жаловались на систему здравоохранения в городе, а также заявили, что руководство медучреждения не исполняет свои обязанности.