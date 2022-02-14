Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Как красиво признаться в любви: новые поздравления с Днём святого Валентина в стихах и прозе

Фото Как красиво признаться в любви: новые поздравления с Днём святого Валентина в стихах и прозе
Фото Как красиво признаться в любви: новые поздравления с Днём святого Валентина в стихах и прозе

Изображения с сайта minutkapozitiva.ru

14 февраля – самый романтический праздник в году, День святого Валентина. Нежные поздравления, открытки и стихи в этот день влюблённые шлют друг другу в соцсетях и мессенджерах. Оригинальные и прикольные поздравления и признания в любви предлагает Сиб.фм.

В День святого Валентина
Пусть любовь к тебе придёт
И Амур розовощекий
В сердце метко попадёт.

Если любовь — песчинка, то я дарю тебе песчаный берег, если любовь — капелька, я дарю тебе океан, если любовь — секунда, я дарю тебе вечность.

В этот день сердечки
Принесут словечки,
О любви и о тепле,
Что я чувствую к тебе.

Фото Как красиво признаться в любви: новые поздравления с Днём святого Валентина в стихах и прозе 2

В День святого Валентина я желаю тебе ярких эмоций, незабываемой любовной встречи и полёта души! Ведь жизнь измеряется не количеством вдохов, а моментами, когда перехватывает дыхание! Пусть в этот день у тебя постоянно перехватывает дыхание от любви и нежности!

В День святого Валентина
Чувств взаимных, ярких встреч,
Чтоб любовь была едина,
Находить, хранить, беречь!

Фото Как красиво признаться в любви: новые поздравления с Днём святого Валентина в стихах и прозе 3

С Днём святого Валентина! У каждого на земле есть своя половинка, своя родная душа! Желаю обязательно встретить её в самое ближайшее время и ощутить на себе всю силу и могущество любви!

Пускай подарят небеса
Тебе вторую половинку!
Прекрасные твои глаза,
Но холодны они, как льдинки.
Желаю счастья отыскать!
В День всех влюблённых обещаю
Звезду с небес тебе достать
И о взаимности мечтаю.

К 14 февраля Сиб.фм подготовил обзор самых популярных мест для совместных фотосессий в Новосибирске. Эти площадки знают все, но новогодние гирлянды, снег и правильный ракурс превращают привычные места в сцену из фильма о любви.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

праздники
День сввятого Валентина
поздравления
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18238
Сколько медалей у России на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 12 февраля
14605
Россияне получат по 8500 рублей от соцзащиты 14 февраля 2022 года
9359
Россияне начнут получать QR-коды по антителам
9133
Внедорожник перевернулся в результате ДТП в Новосибирске
9124
В Новосибирск на следующей неделе придёт потепление до -3 градусов и снегопады
6769
ПФР принимает заявления на выплату 25 000 рублей
6161
В Новосибирске осудят хозяина гаража, в котором сгорели четыре человека