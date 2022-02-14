Как красиво признаться в любви: новые поздравления с Днём святого Валентина в стихах и прозе

Изображения с сайта minutkapozitiva.ru

14 февраля – самый романтический праздник в году, День святого Валентина. Нежные поздравления, открытки и стихи в этот день влюблённые шлют друг другу в соцсетях и мессенджерах. Оригинальные и прикольные поздравления и признания в любви предлагает Сиб.фм.

В День святого Валентина

Пусть любовь к тебе придёт

И Амур розовощекий

В сердце метко попадёт.

Если любовь — песчинка, то я дарю тебе песчаный берег, если любовь — капелька, я дарю тебе океан, если любовь — секунда, я дарю тебе вечность.

В этот день сердечки

Принесут словечки,

О любви и о тепле,

Что я чувствую к тебе.

В День святого Валентина я желаю тебе ярких эмоций, незабываемой любовной встречи и полёта души! Ведь жизнь измеряется не количеством вдохов, а моментами, когда перехватывает дыхание! Пусть в этот день у тебя постоянно перехватывает дыхание от любви и нежности!

В День святого Валентина

Чувств взаимных, ярких встреч,

Чтоб любовь была едина,

Находить, хранить, беречь!

С Днём святого Валентина! У каждого на земле есть своя половинка, своя родная душа! Желаю обязательно встретить её в самое ближайшее время и ощутить на себе всю силу и могущество любви!

Пускай подарят небеса

Тебе вторую половинку!

Прекрасные твои глаза,

Но холодны они, как льдинки.

Желаю счастья отыскать!

В День всех влюблённых обещаю

Звезду с небес тебе достать

И о взаимности мечтаю.

К 14 февраля Сиб.фм подготовил обзор самых популярных мест для совместных фотосессий в Новосибирске. Эти площадки знают все, но новогодние гирлянды, снег и правильный ракурс превращают привычные места в сцену из фильма о любви.