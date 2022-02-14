Как красиво признаться в любви: новые поздравления с Днём святого Валентина в стихах и прозе

Изображения с сайта minutkapozitiva.ru
14 февраля – самый романтический праздник в году, День святого Валентина. Нежные поздравления, открытки и стихи в этот день влюблённые шлют друг другу в соцсетях и мессенджерах. Оригинальные и прикольные поздравления и признания в любви предлагает Сиб.фм.
В День святого Валентина
Пусть любовь к тебе придёт
И Амур розовощекий
В сердце метко попадёт.
Если любовь — песчинка, то я дарю тебе песчаный берег, если любовь — капелька, я дарю тебе океан, если любовь — секунда, я дарю тебе вечность.
В этот день сердечки
Принесут словечки,
О любви и о тепле,
Что я чувствую к тебе.
В День святого Валентина я желаю тебе ярких эмоций, незабываемой любовной встречи и полёта души! Ведь жизнь измеряется не количеством вдохов, а моментами, когда перехватывает дыхание! Пусть в этот день у тебя постоянно перехватывает дыхание от любви и нежности!
В День святого Валентина
Чувств взаимных, ярких встреч,
Чтоб любовь была едина,
Находить, хранить, беречь!
С Днём святого Валентина! У каждого на земле есть своя половинка, своя родная душа! Желаю обязательно встретить её в самое ближайшее время и ощутить на себе всю силу и могущество любви!
Пускай подарят небеса
Тебе вторую половинку!
Прекрасные твои глаза,
Но холодны они, как льдинки.
Желаю счастья отыскать!
В День всех влюблённых обещаю
Звезду с небес тебе достать
И о взаимности мечтаю.
К 14 февраля Сиб.фм подготовил обзор самых популярных мест для совместных фотосессий в Новосибирске. Эти площадки знают все, но новогодние гирлянды, снег и правильный ракурс превращают привычные места в сцену из фильма о любви.
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