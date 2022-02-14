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общество

Мэрия Новосибирска хочет взыскать 2 миллиона рублей с «Сибирского Гиганта»

Фото Мэрия Новосибирска хочет взыскать 2 миллиона рублей с «Сибирского Гиганта»
Фото Мэрия Новосибирска хочет взыскать 2 миллиона рублей с «Сибирского Гиганта»

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Власти Новосибирска планируют взыскать 2 миллиона рублей с «Сибирского Гиганта».

Мэрия Новосибирска подала иск в арбитраж на взыскание 2 миллионов рублей с торгового холдинга «Сибирский Гигант». Соответствующая информация опубликована на портале «Электронное правосудие».

Мэрия Новосибирска подала иск в арбитражный суд о взыскании более 2 миллионов рублей с торгового холдинга «Сибирский Гигант». Согласно исковым требованиям, холдинг должен заплатить муниципалитету более 2,1 миллиона рублей. Пока арбитражный суд Новосибирской области не принял заявление мэрии к производству. Суть иска также не раскрывается.

Однако это не первый иск мэрии к торговому холдингу. Как сообщает BFM-Новосибирск, в прошлом году арбитражный суд рассмотрел и удовлетворил два иска муниципалитета к «Сибирскому Гиганту». Тогда мэрия потребовала от холдинга оплатить задолженность по договору аренды земельного участка в размере 2,8 миллиона рублей, а также неустойку в размере 200 тысяч рублей и 485 тысяч рублей пени.

В прошлом году ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант» потребовали признать банкротом в судебном порядке. Банкротный иск против компании был подан в Арбитражный суд Новосибирской области. Сумма требований по иску составила почти 36,5 млн рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что мэрия Новосибирска потребовала снести ресторанный дворик в центре. Власти подали иск в арбитраж с требованием снести часть ресторанного дворика возле гостиницы «Центральная» и вернуть земли муниципалитету.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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