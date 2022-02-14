Переехавший в Красноярский край португалец предложил способ борьбы с «чёрным небом»

Фото Густаво Зырянова

В Минусинске Красноярского края с Нового года практически постоянно действует режим «чёрного неба». Португальский бизнесмен Мануэл Жозе Монтейро да Круш Доурадо, проживший в сибирском городе уже больше года, уверен, что проблема образуется из-за высоких цен на электричество.

Режим «чёрного неба» в Минусинске Красноярского края с Нового года действует практически постоянно. Проблема обсуждается на разных уровнях, а местные жители тем временем пытаются понять, как сберечь здоровье в сложившихся экологических условиях.

Бизнесмен Мануэл Жозе Монтейро да Круш Доурадо, переехавший в сибирский город больше года назад, считает, что «худшее уже позади». По его мнению, в последнее время воздух стал чище.

Однако проблема останется нерешённой, пока в регионе не снизят цены на электроэнергию, считает мужчина. Поскольку обходится она дорого, люди топят дома более доступным углём, в результате образуется значительное количество источников дыма.

«Сам я пользуюсь для обогрева дома электрической системой. Но электричество дорогое, поэтому люди пользуются углём. За электричество я плачу в 3 раза больше, чем другие минусинцы: 3,5 рубля за киловатт, в то же время, насколько знаю, в центре Минусинска или Абакана жители платят 1,6 рубля. Но это тоже большая сумма», — рассказал португалец «МК в Красноярске».

Напомним, что в Новосибирске тоже нередко объявляют режим «чёрного неба». В последний раз он вводился до 13 февраля. Зимой экологическую ситуацию усугубляет морозный воздух.