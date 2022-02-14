Пьяные новосибирцы разбили голову выходившему из лифта мужчине куском плитки

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Стали известны подробности пьяной потасовки, участники которой разбили голову выходившему из лифта новосибирцу.

В Новосибирске двое мужчин подрались в подъезде дома на улице Забалуева. Пьяные новосибирцы разбили голову мужчине, который выходил из лифта, куском плитки. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

Вечером 13 февраля в подъезде жилого дома № 90 на улице Забалуева произошла драка. По словам очевидцев, двое пьяных мужчин повздорили между собой и в ходе потасовки разбили голову куском плитки жильцу дома, который в это время выходил из лифта.

«В ход пошли посторонние предметы, один из которых улетел через открывшуюся дверь лифта прямо в голову ничего не подозревавшему мужчине. Прилетевший в него предмет напоминает топор, но, по другой информации, это осколок кафельной плитки», – написали очевидцы происшествия в соцсетях.

Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения. На опубликованных в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» кадрах видно, что двое нетрезвых мужчин поссорились и начали драться, один из них оголил торс.

Журналистам удалось узнать подробности произошедшего. Как рассказали «АиФ-Новосибирск» в региональной полиции, в МВД поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами в доме на улице Забалуева. В результате драки пострадал один из участников потасовки. Кроме того, травмы получил и житель подъезда, который выходил из лифта.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам судебно-медицинской экспертизы полиция примет решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее мы сообщали, что житель Кузбасса напал на мужчину возле бара в Новосибирске. Кемеровчанин избил 37-летнего новосибирца. Полиции удалось установить личность нападавшего, в отношении него заведено уголовное дело.