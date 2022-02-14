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Пьяные новосибирцы разбили голову выходившему из лифта мужчине куском плитки

Фото Пьяные новосибирцы разбили голову выходившему из лифта мужчине куском плитки
Фото Пьяные новосибирцы разбили голову выходившему из лифта мужчине куском плитки

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Стали известны подробности пьяной потасовки, участники которой разбили голову выходившему из лифта новосибирцу.

В Новосибирске двое мужчин подрались в подъезде дома на улице Забалуева. Пьяные новосибирцы разбили голову мужчине, который выходил из лифта, куском плитки. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

Вечером 13 февраля в подъезде жилого дома № 90 на улице Забалуева произошла драка. По словам очевидцев, двое пьяных мужчин повздорили между собой и в ходе потасовки разбили голову куском плитки жильцу дома, который в это время выходил из лифта.

«В ход пошли посторонние предметы, один из которых улетел через открывшуюся дверь лифта прямо в голову ничего не подозревавшему мужчине. Прилетевший в него предмет напоминает топор, но, по другой информации, это осколок кафельной плитки», – написали очевидцы происшествия в соцсетях.

Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения. На опубликованных в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» кадрах видно, что двое нетрезвых мужчин поссорились и начали драться, один из них оголил торс.

Журналистам удалось узнать подробности произошедшего. Как рассказали «АиФ-Новосибирск» в региональной полиции, в МВД поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами в доме на улице Забалуева. В результате драки пострадал один из участников потасовки. Кроме того, травмы получил и житель подъезда, который выходил из лифта.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам судебно-медицинской экспертизы полиция примет решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее мы сообщали, что житель Кузбасса напал на мужчину возле бара в Новосибирске. Кемеровчанин избил 37-летнего новосибирца. Полиции удалось установить личность нападавшего, в отношении него заведено уголовное дело.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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