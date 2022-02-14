Сколько медалей выиграла Россия на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 14 февраля

Фото с официального сайта ОКР

Утром 14 февраля команда ОК России занимает седьмое место в медальном зачёте на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. У россиян четыре золотые медали. По общему числу медалей – 17 – наша команда уступает только норвежцам: у них 21 медаль. Уже сегодня россияне могут выиграть медали в танцах на льду.

По итогам восьми дней Олимпиады на счету команды ОКР четыре золотые, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Золото лыжников Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова в эстафете подняло нашу команду на седьмое место в медальном зачёте.

14 февраля будут разыграны медали в танцах на льду. Россию представляют три дуэта: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Французская пара фигуристов Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон установила мировой рекорд в первый день соревнований в танцах на льду. Они набрали 90,83 балла, опередив Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, которых судьи оценили на два балла меньше. Но наши ещё могут отыграться.

Напомним, сколько ещё медалей могут выиграть российские спортсмены до окончания Олимпиады в Пекине – в обзоре Сиб.фм.