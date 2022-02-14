Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

спорт

Сколько медалей выиграла Россия на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 14 февраля

Фото Сколько медалей выиграла Россия на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 14 февраля
Фото Сколько медалей выиграла Россия на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 14 февраля

Фото с официального сайта ОКР

Утром 14 февраля команда ОК России занимает седьмое место в медальном зачёте на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. У россиян четыре золотые медали. По общему числу медалей – 17 – наша команда уступает только норвежцам: у них 21 медаль. Уже сегодня россияне могут выиграть медали в танцах на льду.

По итогам восьми дней Олимпиады на счету команды ОКР четыре золотые, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Золото лыжников Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова в эстафете подняло нашу команду на седьмое место в медальном зачёте.

Фото Сколько медалей выиграла Россия на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 14 февраля 2

14 февраля будут разыграны медали в танцах на льду. Россию представляют три дуэта: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Французская пара фигуристов Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон установила мировой рекорд в первый день соревнований в танцах на льду. Они набрали 90,83 балла, опередив Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, которых судьи оценили на два балла меньше. Но наши ещё могут отыграться.

Напомним, сколько ещё медалей могут выиграть российские спортсмены до окончания Олимпиады в Пекине – в обзоре Сиб.фм.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

Олимпийские игры
медаль
олимпиада
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18340
Сколько медалей у России на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 12 февраля
14996
Россияне получат по 8500 рублей от соцзащиты 14 февраля 2022 года
9456
Россияне начнут получать QR-коды по антителам
9223
Внедорожник перевернулся в результате ДТП в Новосибирске
9209
В Новосибирск на следующей неделе придёт потепление до -3 градусов и снегопады
6870
ПФР принимает заявления на выплату 25 000 рублей
6198
В Новосибирске осудят хозяина гаража, в котором сгорели четыре человека