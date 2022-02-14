Сретение Господне 15 февраля 2022 года: что считается страшным грехом у православных в этот день

Фото Новосибирской митрополии РПЦ со страницы в соцсети «ВКонтакте»

Сретение Господне – это праздник в честь встречи («сретения») младенца Иисуса старцем Симеоном. В праздник Сретения православным нельзя грустить и печалиться, запрещено употреблять алкоголь и ходить в баню. И обязательно нужно посетить храм.

Слово «сретение» переводится как «встреча» или «радость». Этот день наполнен радостью и надеждой на спасение человеческих душ и победу солнечной весны над холодной зимой.

Праздник посвящён дню, когда Мария впервые принесла младенца Христа в храм, чтобы исполнить обряд посвящения Господу. В монастыре Марию с ребёнком встретил старец по имени Симеон – ему было 300 лет, всю жизнь прожил в Иерусалиме. Если верить пророчеству, старец не мог умереть, пока не увидит Мессию. Увидев ребёнка, Симеон взял его на руки и сразу же понял, что пророчество наконец исполнилось, теперь он может спокойно покинуть этот мир.

В народе принято считать Сретение временем встречи зимы с весной, перехода от холода к теплу.

На Сретение Господне запрещена тяжёлая работа. Можно выполнять только ту работу, которая приносит благо для людей. Вместо работы следует посетить церковь и принять участие в праздничном богослужении.

Нельзя грустить и печалиться – помните, что на пороге весна, и ей необходимо радоваться, как и приходу Иисуса в храм Божий. Нельзя употреблять спиртные напитки: в этот день следует бороться со всякого рода искушениями.

В Сретение запрещено топить баню, а раньше запрещалось даже мыться в этот день. Ведь для того чтобы помыться, надо было наносить воды, разогреть её и натопить в доме, а всё это – физический труд, который в это время не приветствовался церковью. Как и в любой церковный праздник, нельзя ругаться, ссориться и злиться. А в последние десятилетия возникла традиция на Сретение поминать воинов, погибших в Афганистане.

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