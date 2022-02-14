Травников объявил об отмене школьного карантина в Новосибирске с 21 февраля

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С 21 февраля школьники Новосибирской области вернутся к очному формату обучения, такую рекомендацию органам образования дал губернатор Андрей Травников на совещании в правительстве 14 февраля.

В Новосибирской области со следующего понедельника, 21 февраля, завершается всеобщий школьный карантин. Учащиеся 5–8 классов вернутся к очному обучению. Об этом на заседании правительства 14 февраля сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Глава субъекта поручил руководителям образовательных организаций подготовиться к завершению дистанта.

«Абсолютно правильным было решение о поэтапном выходе со школьного карантина. Просьба доводить до руководителей органов образования, что общий карантин заканчивается на этой неделе. Пусть готовятся со следующей недели выходить в полноценном режиме на обычную форму обучения», – сказал Травников.

На этой неделе, напомним, в Новосибирске завершились двухнедельные каникулы для первоклассников, введённые 31 января в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Также за парты вернулись учащиеся 9-х и 10-х классов.

Дистанционное обучение вплоть до следующего понедельника продлится для 95 тысяч школьников, это почти 26 % от общего числа обучающихся.

Также в ходе заседания Травников поручил членам правительства и оперативного штаба подготовить предложения по поэтапному снятию ограничений, действующих в регионе в связи с пятой волной коронавируса.

«Предыдущие четыре волны научили нас тому, что нужно как своевременно принимать решения о введении ограничений, так и своевременно их снимать. Поэтому нужно готовиться к поэтапному снятию ограничений», – отметил губернатор.