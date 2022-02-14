В Новосибирске ожидается аномально тёплый март в 2022 году

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Погодные онлайн-сервисы опубликовали предварительный прогноз погоды на март в Новосибирске. Первый месяц весны в городе ожидается аномально тёплым и снежным.

Популярные онлайн-метеосервисы обещают в Новосибирске тёплый март. По данным Gismeteo, уже в начале месяца ночью будет всего -7 градусов, а днём -3. В середине месяца ожидаются оттепели: 20 марта прогноз показывает 0 градусов.

«Яндекс.Погода» пока даёт прогноз только до середины марта. В соответствии с ним первая неделя обещает быть морозной и снежной. В ночные часы ожидается до -10 градусов, а днём в районе -7. С новой недели сервис прогнозирует потепление до -1.

Прогноз на сайте meteovesti.ru выглядит противоречиво. В первых числах месяца по ночам он обещает морозы до -20, а ближе к середине, 11 марта, потепление до +2. Вместе с повышением температур в город придут дожди со снегом.

В третьей декаде сервис обещает днём до +7, но по ночам при этом заморозки до -5.

Напомним, ранее Сиб.фм публиковал прогноз погоды в Новосибирске на 14 и 23 февраля.