В Новосибирске предупредили о сходе снега с крыш и гололёде

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В Новосибирске начнут очищать крыши в связи с опасностью схода снега из-за потепления.

В Новосибирске прогнозируют сход снега с крыш и гололёд. В связи с этим начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов предложил начать очистку снега с крыш зданий. Об этом он рассказал на еженедельном совещании 14 февраля в правительстве с губернатором Андреем Травниковым.

Виктор Орлов отметил, что из-за потепления в Московской области рухнула кровля в образовательном учреждении. Чтобы избежать подобных инцидентов в нашем регионе, он предложил начать очистку снега с крыш зданий и наледи.

Андрей Травников поддержал начальника МЧС и попросил подчинённых обратить внимание на погоду в регионе. Также он отметил, что в области необходимо активизировать работу снегоуборочных машин.

По данным заместителя мэра Геннадия Захарова, с наступлением потепления и снежной погоды служащие уже начали очищать улицы и крыши от снега, а также избавляться от наледи и сосулек. На данный момент к работе готова 1 081 единица снегоуборочной техники, в запасе имеется 100 тысяч тонн противогололёдных материалов. На дорогах вновь используют реагент «Бионорд».

Напомним, что в Новосибирской области на текущей неделе ожидается потепление до -3 градусов.