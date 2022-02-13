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В Новосибирск на следующей неделе придет потепление до -3 градусов и снегопады

Фото В Новосибирск на следующей неделе придет потепление до -3 градусов и снегопады
Фото В Новосибирск на следующей неделе придет потепление до -3 градусов и снегопады

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирск на следующей неделе придет потепление, ожидаются обильные снегопады.

Синоптики пообещали новосибирцам теплую рабочую неделю с 14 по 18 февраля. Температура воздуха в Новосибирске поднимется до -3 градусов, пойдет снег.

Новосибирцев на предстоящей рабочей неделе ждет потепление. На смену сибирским морозам придет теплая погода.

Воздух начнет прогреваться уже в понедельник, 14 февраля. Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», днем температура будет держаться на отметках -5... -10 °C. Пройдет небольшой снег.

15 февраля, во вторник, по-прежнему будет идти снег. Ночью термометры покажут -10... -14 °C, днем -3... -4 °C. Вторник станет самым теплым днем недели.

В среду, 16 февраля, немного похолодает. Ночью ждем -11... -12 °C, днем -13... -15 °C. В четверг, 17 февраля, снова потеплеет, к выходным температура воздуха поднимется до -5 °C.

Осадки сохранятся на прежнем уровне. Согласно информации «Гисметео», самые сильные снегопады будут 15 февраля – в этот день выпадет до 3,8 мм снега. Снег будет идти до конца недели.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске снова объявлен режим «черного неба». Из-за грязного воздуха новосибирцам посоветовали как можно меньше выходить на улицу. Одной из причин загрязненного воздуха стали морозы.

Также мы публиковали мнение врача о том, как грязный воздух влияет на здоровье. По словам эксперта, он может привести к хроническим заболеваниям и даже спровоцировать развитие онкологии.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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