Жителям Новосибирска посоветовали не выходить на улицу из-за грязного воздуха

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирцам порекомендовали закрыть окна и не выходить на улицу из-за грязного воздуха.

К 13 февраля уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 8 баллов из 10. Новосибирцам посоветовали не выходить из дома, сообщает сервис оценки качества воздуха AirVoice.

В воскресенье, 13 февраля, уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 8 баллов из 10 возможных. Ранее синоптики продлили режим «черного неба» в городе до 14 февраля из-за грязного воздуха. Ухудшению качества воздуха способствует морозная погода. С середины недели в областной центр пришло похолодание. Потепление в Новосибирске ожидается не раньше марта.

Из-за неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе новосибирцам посоветовали не выходить на улицу. Кроме того, при таком уровне загрязнения воздуха не рекомендуется открывать окна.

Однако несмотря на неблагоприятные условия, 12 февраля в Новосибирске начался четырехдневный фестиваль «Город эскимосов». Сегодня на льду Обского водохранилища в Новосибирске построили снежные хижины.