Фестиваль иглу стартовал в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске начался четырёхдневный фестиваль «Город эскимосов».

12 февраля в Новосибирске стартовал фестиваль иглу «Город эскимосов». Фестиваль по строительству снежных хижин пройдёт в два «этапа», на этих и следующих выходных: 12-13 февраля и 19-20 февраля соответственно. Возводят ледяные домики на участке Обского моря в районе остановок «Чемской бор» или «ПКиО у моря Обского».

При этом в конкурсный пул войдут иглу, построенные в первый день фестиваля, 12 февраля. Остальные снежные домики будут возводиться вне конкурсной программы.

В фестивале могут принять участие не только бывалые «строители» ледяных жилищ, но и новички — для них на площадке фестиваля организовали тематический мастер-класс.

Также во время «Города эскимосов» желающие могут сделать фотографии с хаски и оленями.

Как ранее писал Сиб.фм, участвовать в соревновании могут команды от двух человек.

Напомним, также 12 февраля в Новосибирске прошёл традиционный массовый заезд «Лыжня России». В этом году спортивный праздник открыл Александр Карелин.