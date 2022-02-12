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Сенатор Александр Карелин открыл "Лыжню России - 2022" в Новосибирске

Фото Сенатор Александр Карелин открыл "Лыжню России - 2022" в Новосибирске
Фото Сенатор Александр Карелин открыл "Лыжню России - 2022" в Новосибирске

Фото Дениса Винокурова

В Новосибирске состоялся ежегодный массовый заезд "Лыжня России — 2022".

Традиционный, уже сороковой по счёту, массовый забег на лыжах – «Лыжня России — 2022» прошёл 12 февраля в Советском районе Новосибирска на лыжной базе Алика Тульского. На открыти спортивного праздника присутствовали не только профессиональные спортсмены и любители, но и представители власти. В частности, удачного заезда лыжникам пожелал сенатор от Новосибирской области Александр Карелин.

Фото Сенатор Александр Карелин открыл

Несмотря на тяжёлые погодные условия — минус 23 градуса и сильный ветер — для участия в "Лыжне России" в Академгородке собрались десятки лыжников.

Фото Сенатор Александр Карелин открыл

Спортсменам и любителям предстояло преодолеть одну из дистанций на выбор — забег на 5 километров для участников в возрасте старше 18 лет, забег на 10 километров и «Забег-2023» на 2023 метра, в котором приняли участие чиновники мэрии, депутаты, именитые спортсмены.

Фото Сенатор Александр Карелин открыл

"Утвердить такую спецдистанцию решено в честь молодежного чемпионата мира по хоккею, который на стыке 2022–2023 годов будет принимать Новосибирск", — объяснил министр спорта региона Сергей Ахапов.

Фото Сенатор Александр Карелин открыл

Кроме того, 2022 году в Новосибирске из-за коронавируса впервые пришлось изменить формат лыжной гонки. К участию не допускались несовершеннолетние.

Ранее Сиб.фм писал, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников не смог принять участие в "Лыжне России" из-за заражения коронавирусом.

Фото Сенатор Александр Карелин открыл

Напомним, ранее стало известно, что на «Лыжне России – 2022» можно было выполнить нормы ГТО.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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