В Новосибирске продают дом усадьбы Семёна Вагина за 30 млн рублей

Фото Instagram loks.nsk

В Новосибирске выставили на продажу 119-летнюю усадьбу на пересечении улиц Коммунистической и Советской.

В Новосибирске за 30 млн рублей продают двухэтажную усадьбу Семёна Вагина, которая находится на пересечении улиц Коммунистической и Советской. Объявление о продаже опубликовали в Instagram-аккаунте агентства L O K S.

В объявлении указано, что общая площадь объекта составляет 242 квадратных метра. Высота потолков в здании – 3,2 «квадрата», в собственности также находится земельный участок под зданием площадью 390 «квадратов». Стоимость старинной усадьбы оценивают в 30 млн рублей.

Отметим, что у особняка интересная 119-летняя история. Изначально он принадлежал купцу Семёну Вагину, после его смерти владения перешли к его жене. После этого хозяином здания стал домовладелец Ф. И. Сабуров. В 1930-е годы там поселился начальник отдела уголовного розыска С. Н. Сальников, который отвечал за охрану порядка и соблюдения законов революции в СФО.

До 2013 года старинная усадьба принадлежала мэрии Новосибирска, а позднее перешла в частную собственность. В этом году здание выставили на продажу за 30 млн рублей.

Напомним, ранее в Новосибирске выставили на продажу элитный особняк за 50 миллионов рублей. В стоимость входит винный погреб и хаммам.