В Новосибирске школьники частично вернулись к очному обучению 14 февраля

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Школьники 1-х, 9-х и 10-х классов в Новосибирске 14 февраля вернулись за парты после двухнедельных каникул и дистанта из-за COVID-19.

В Новосибирске завершились двухнедельные каникулы для первоклассников, введённые 31 января в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. По решению властей 14 февраля дети вернулись за парты.

Также с понедельника в школы вернулись учащиеся 9-х и 10-х классов, с 31 января находившиеся на дистанте.

Школьники 5–8 классов продолжают заниматься удалённо, дома они останутся ещё минимум на неделю, до 21 февраля.

Будут ли продлевать дистант после этой даты, станет известно позднее. Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук объяснял, что это будет зависеть от ситуации с заболеваемостью.

Напомним, оставить на домашнем обучении школьников 5–8 классов решили в связи с тем, что они заражаются коронавирусом чаще других.