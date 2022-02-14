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В Новосибирске умер основатель кафедры высшей математики НГУ Владимир Иванов

Фото В Новосибирске умер основатель кафедры высшей математики НГУ Владимир Иванов
Фото В Новосибирске умер основатель кафедры высшей математики НГУ Владимир Иванов

Фото pixabay.com

В Новосибирске в возрасте 70 лет скончался основатель кафедры высшей математики НГУ Владимир Иванов после продолжительной болезни.

В воскресенье, 13 февраля, в Новосибирске умер известный учёный, основатель кафедры высшей математики НГУ Владимир Вениаминович Иванов. Как сообщил источник в СО РАН, он умер после продолжительной болезни.

Владимир Иванов скончался в возрасте 70 лет. Он был известным учёным, сотрудником Института математики СО РАН, основателем кафедры высшей математики в Новосибирском государственном университете. Владимир Вениаминович написал про первые 17 лет работы на кафедре препринт, он опубликован на официальном сайта кафедры. В нём учёный рассказал о проблемах, которые приходилось решать, и о планах на будущее.

Больше половины своей жизни Владимир Иванов читал лекции студентам по матанализу, более 15 лет он был первым заведующим кафедрой высшей математики. В последние годы своей жизни он работал в Институте математики СО РАН.

Редакция Сиб.фм выражает соболезнования родным и близким Владимира Иванова.

Напомним, ранее в Новосибирске в возрасте 97 лет скончался бывший главный архитектор Новосибирска Герман Тюленин. Он был автором ряда известных проектов вроде санатория «Алтай» в Белокурихе или бассейна «Нептун» в Новосибирске. За свою деятельность он получил звание заслуженного архитектора России.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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