В Новосибирске выпустили музыкальный альбом для поездок в метро

Фото Владислава Пирогова / «МК в Красноярске»

Саунд-продюсеры из музыкального пространства «Крыша» в Новосибирске выпустили специальный альбом для поездок в метро. В него вошли 13 инструментальных композиций — по числу станций.

Специальный музыкальный альбом для прослушивания в метро теперь есть в Новосибирске. Сборник подготовили саунд-продюсеры из музыкального пространства «Крыша».

В него вошли 13 композиций, поскольку новосибирская подземка на сегодняшний день насчитывает именно такое количество станций.

Каждая композиция в свою очередь длится ровно столько, сколько занимает поездка между двумя станциями. Самая продолжительная по времени между «Речным вокзалом» и «Студенческой» — 04:04.

Композиции представляют собой микс звуков, которые можно услышать в метро. С составом альбома можно ознакомиться ниже, к прослушиванию он доступен на разных площадках, в том числе в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что вскоре станций в новосибирской подземке станет 14 — на финишной прямой строительство «Спортивной», заявил мэр Анатолий Локоть. По его словам, она готова уже более чем на 70 %.