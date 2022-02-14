Готовность станции метро «Спортивная» в Новосибирске составила 70 %

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, слайд из отчёта перед депутатами горсовета

Строительство новой станции Новосибирского метрополитена «Спортивная» завершено больше чем на 70 %.

Строительство новой станции метро в Новосибирске закончено больше чем на 70 %. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть в ходе отчёта перед депутатами горсовета 14 февраля.

«Строительство станции метро "Спортивная" вышло уже на финишную прямую. Степень готовности станции свыше 70 процентов», —

заявил Анатолий Локоть.

По данным, озвученным мэром, все планы 2021 года выполнены.

«Мы рассчитываем даже на некоторое опережение графика в текущем году», — подчеркнул мэр Новосибирска.

«Спортивная» станет четырнадцатой станцией новосибирского метро.

Как ранее сообщал Сиб.фм, на площади Маркса построят 27-метровый подземный переход. Он соединит станцию метро и торговый центр «Грани».

Напомним, в начале февраля Новосибирский метрополитен изменил график движения из-за роста заражений COVID-19 и снижения пассажиропотока. Максимальное количество поездов сохраняется утром и вечером, а также в часы пик. При этом дополнительное время ожидания поездов увеличено до одной минуты.