Готовность станции метро «Спортивная» в Новосибирске составила 70 %

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, слайд из отчёта перед депутатами горсовета
Строительство новой станции Новосибирского метрополитена «Спортивная» завершено больше чем на 70 %.
Строительство новой станции метро в Новосибирске закончено больше чем на 70 %. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть в ходе отчёта перед депутатами горсовета 14 февраля.
«Строительство станции метро "Спортивная" вышло уже на финишную прямую. Степень готовности станции свыше 70 процентов», —
заявил Анатолий Локоть.
По данным, озвученным мэром, все планы 2021 года выполнены.
«Мы рассчитываем даже на некоторое опережение графика в текущем году», — подчеркнул мэр Новосибирска.
«Спортивная» станет четырнадцатой станцией новосибирского метро.
Как ранее сообщал Сиб.фм, на площади Маркса построят 27-метровый подземный переход. Он соединит станцию метро и торговый центр «Грани».
Напомним, в начале февраля Новосибирский метрополитен изменил график движения из-за роста заражений COVID-19 и снижения пассажиропотока. Максимальное количество поездов сохраняется утром и вечером, а также в часы пик. При этом дополнительное время ожидания поездов увеличено до одной минуты.
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