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В Новосибирской области готовятся к поэтапному снятию ограничений из-за COVID-19

Фото В Новосибирской области готовятся к поэтапному снятию ограничений из-за COVID-19
Фото В Новосибирской области готовятся к поэтапному снятию ограничений из-за COVID-19

Фото Густаво Зырянова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил членам правительства подготовить предложения о поэтапном снятии ограничений из-за коронавируса.

Власти Новосибирской области подготовят предложения о поэтапном снятии коронавирусных ограничений в регионе. Такое поручение дал губернатор Андрей Травников на заседании правительства 14 февраля.

«Предыдущие четыре волны научили нас тому, что нужно как своевременно принимать решения о введении ограничений, так и своевременно их снимать. Поэтому нужно готовиться к поэтапному снятию ограничений», – отметил губернатор.

Со слов главного санитарного врача Новосибирской области Александра Щербатова, в субъекте наметилась тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом.

«Мы отмечаем снижение темпов прироста заболевших как среди несовершеннолетних – 123 процента против 375 процентов неделей ранее, так и среди взрослых – 159 процентов против 317 процентов прироста. То есть налицо стабилизация ситуации», – сказал глава Роспотребнадзора.

По оценке Щербатова, через 1-2 недели можно ожидать снижения заболеваемости коронавирусом в области.

Напомним, 14 февраля губернатор Андрей Травников сообщил об окончании дистанционного обучения для всех школьников с 21 февраля.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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