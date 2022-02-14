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В Шерегеше появился 12-метровый снеговик в поддержку россиян на Олимпиаде в Пекине

Фото В Шерегеше появился 12-метровый снеговик в поддержку россиян на Олимпиаде в Пекине
Фото В Шерегеше появился 12-метровый снеговик в поддержку россиян на Олимпиаде в Пекине

Фото из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

На горнолыжном курорте Шерегеш установили гигантского снеговика в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине.

Энтузиасты из Твери установили на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области гигантского снеговика в поддержку сборной Олимпийского комитета России (Russian Olympic Committee, ROC) на Олимпийских играх в Пекине.

Фото и видео 12-метровой фигуры, на которую ушло 250 кубометров снега, появились в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото В Шерегеше появился 12-метровый снеговик в поддержку россиян на Олимпиаде в Пекине 2

Фото В Шерегеше появился 12-метровый снеговик в поддержку россиян на Олимпиаде в Пекине 3

«Диаметр нижнего шара составляет почти 7 метров, голова в диаметре — 2,5 метра. Рядом со снежной скульптурой стоит 7-метровый сноуборд», — уточняется в паблике.

Напомним, что с 20 января на Шерегеше действует система QR-кодов. Глава дирекции курорта Алексей Стоянов объяснял, что её пришлось ввести из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в Кемеровской области.

В 2021 году на популярном курорте была запущена самая быстрая в России канатная дорога.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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