Водитель КамАЗа погиб в лобовом ДТП с ДАФом под Новосибирском

Фото ГИБДД по г. Новосибирску

14 февраля в Новосибирской области произошла смертельная авария с участием КамАЗа и ДАФа с полуприцепом.

В понедельник, 14 февраля, в Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа и ДАФа с полуприцепом. Один из водителей скончался на месте, другого госпитализировали с травмами. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Авария произошла на автотрассе Р-254 «Иртыш» рядом с рабочим посёлком Коченёво. Водитель 1974 года рождения ехал на КамАЗе. На 1422-м километре автодороги при повороте налево он не уступил дорогу и врезался в едущий во встречном направлении ДАФ с полуприцепом. За рулём последнего находился водитель 1969 года рождения.

– В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель КамАЗа скончался на месте. Водитель автомобиля ДАФ получил различные травмы. Обстоятельства происшествия уточняются, – сообщили в инспекции.

Напомним, ранее до суда дошло дело о гибели уроженки Новосибирска в ДТП с Ксенией Собчак. Обстоятельства смертельной аварии будут рассмотрены в суде в Красноярском крае, уже назначена дата первого заседания.