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Водитель Lada Largus изнасиловал девушку-врача в салоне автомобиля

Фото Водитель Lada Largus изнасиловал девушку-врача в салоне автомобиля
Фото Водитель Lada Largus изнасиловал девушку-врача в салоне автомобиля

Фото Сиб.фм

Водитель частного такси попытался ограбить 25-летнюю девушку-врача, а после надругался над ней.

В Санкт-Петербурге девушка-врач написала заявление в полицию на таксиста. По её словам, мужчина попытался ограбить её, угрожал ножом и надругался. Об этом сообщают журналисты сайта Online47 со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Девушка обратилась в полицию на прошлой неделе, пострадавшая оказалась 25-летним врачом. Изначально появилась информация о том, что таксист только попытался её ограбить – он потребовал 50 тысяч рублей, угрожая ножом. Однако девушке удалось выбраться из машины и убежать.

В полиции сообщили, что водитель такси совершил в отношении девушки «насильственные действия сексуального характера». Правоохранители установили, что врач возвращалась домой с работы и села в автомобиль Lada Largus. При этом пострадавшая знала, что мужчина занимается частным извозом, то есть не работает ни на какую компанию.

Вскоре полицейским удалось задержать подозреваемого, он находился в посёлке Песочный. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, в январе 2022 года в Новосибирске на 43-летнюю женщину напал и ограбил мужчина, ранее судимый за изнасилование.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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