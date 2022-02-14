«Все девчонки были моими»: Валентин из Новосибирска рассказал о повышенной популярности в День всех влюблённых

Фото Валентина Лутаева, «АиФ-Новосибирск»

Новосибирец Валентин Лутаев никогда не встречал День всех влюблённых, 14 февраля, в одиночестве: «праздничное» имя обеспечивало молодому человеку повышенное внимание противоположного пола.

Многодетный отец из Новосибирска Валентин Лутаев признался, что благодаря оригинальному имени всегда оказывался в центре внимания в День святого Валентина, 14 февраля. В любой компании ему доставалось максимум поцелуев и объятий от девушек.

«Когда я был молодым парнем, в этот день все девчонки были моими. Лет в 16 мне постоянно дарили валентинки», – рассказал мужчина «АиФ-Новосибирск».

Мужчина связывает это с магической силой имени.

«Девчонки считали, что я, как святой Валентин, передам им энергию любви», – говорит он.

Везло новосибирскому Валентину и в более старшем возрасте. Во время похода в клубы или рестораны 14 февраля ему были обеспечены всяческие скидки, бонусы и подарки от заведения.

«Один раз меня даже пригласили на сцену и предложили поздравить гостей с праздником любви», – добавил собеседник.

Сейчас Валентин Лутаев в День всех влюблённых всё внимание и заботу дарит семье – жене и детям.

«Неважно, что этот праздник католический. Гораздо важнее, что это праздник любви, так к нему и нужно подходить», – добавил Валентин.

Напомним, в Новосибирске ко Дню святого Валентина вырос спрос на наручники и презервативы.