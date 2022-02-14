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Житель Новосибирска распродал вещи из квартиры убитого им собутыльника

Фото Житель Новосибирска распродал вещи из квартиры убитого им собутыльника
Фото Житель Новосибирска распродал вещи из квартиры убитого им собутыльника

Фото: пресс-служба СК России по Новосибирской области

40-летний мужчина в Новосибирске убил собутыльника в его квартире в Центральном районе, а затем начал распродавать его имущество, сообщает пресс-служба СК.

Новое убийство на почве бытового конфликта произошло в Новосибирске, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Новосибирской области. 40-летний мужчина до смерти забил собутыльника табуретом во время ссоры, находясь в его квартире в Центральном районе.

Как уточнили в СК, смерть наступила не сразу, некоторое время мужчина оставался живым. Знакомый уложил его на диван и накрыл пледом, а сам остался в квартире и несколько дней распродавал имущество — мебель и технику. По информации МВД, уроженец Кемерово пытался продать стиральную машинку убитого его соседке.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину он признал частично, расследование продолжается.

Фото Житель Новосибирска распродал вещи из квартиры убитого им собутыльника 2

Напомним, ранее в СК сообщали о похожем случае, который произошёл в Первомайском районе Новосибирска. 38-летний мужчина до смерти запинал и забил собутыльника руками во время конфликта.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
убийство
СК
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