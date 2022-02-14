Жители Новосибирска пожаловались на гигантскую очередь за справкой от нарколога

Фото Сиб.фм

14 февраля в Новосибирском областном наркологическом диспансере выстроилась очередь из нескольких десятков человек.

Новосибирцы рассказали, что в ожидании приёма у нарколога 14 февраля провели в очереди более 5 часов.

Посетители медучреждения, которые решили обратиться в диспансер за платной услугой – получением справки от нарколога, начали скапливаться с самого утра. Уже в 8 часов пробиться к регистратуре было невозможно: люди выстроились в очередь на лестнице между этажами, заявила жительница Новосибирска Ирина.

«Я поняла, что впереди меня может быть сто человек, поэтому развернулась и ушла», — отметила женщина.

К обеду ситуация немного улучшилась – очередь заполнила весь холл регистратуры, но освободила лестницу. По словам людей, проблема возникла из-за того, что 14 февраля пришедших к психиатру и наркологу обслуживал только один кассир.

«Завтра обещают вывести второго», — заявил Сиб.фм житель Новосибирска по имени Илья.

Медики из числа персонала диспансера от комментариев отказались. Редакция сделала запрос в пресс-службу регионального Минздрава с просьбой прокомментировать ситуацию.

Подробности читайте в большом материале Сиб.фм через несколько часов.

Напомним, 5 февраля сотни человек выстроились в очередь на ПЦР-тест в поликлинике №13 на улице Ветлужской в Новосибирске.