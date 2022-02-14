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общество

Жители Новосибирска пожаловались на гигантскую очередь за справкой от нарколога

Фото Жители Новосибирска пожаловались на гигантскую очередь за справкой от нарколога
Фото Жители Новосибирска пожаловались на гигантскую очередь за справкой от нарколога

Фото Сиб.фм

14 февраля в Новосибирском областном наркологическом диспансере выстроилась очередь из нескольких десятков человек.

Новосибирцы рассказали, что в ожидании приёма у нарколога 14 февраля провели в очереди более 5 часов.

Посетители медучреждения, которые решили обратиться в диспансер за платной услугой – получением справки от нарколога, начали скапливаться с самого утра. Уже в 8 часов пробиться к регистратуре было невозможно: люди выстроились в очередь на лестнице между этажами, заявила жительница Новосибирска Ирина.

«Я поняла, что впереди меня может быть сто человек, поэтому развернулась и ушла», — отметила женщина.

К обеду ситуация немного улучшилась – очередь заполнила весь холл регистратуры, но освободила лестницу. По словам людей, проблема возникла из-за того, что 14 февраля пришедших к психиатру и наркологу обслуживал только один кассир.

«Завтра обещают вывести второго», — заявил Сиб.фм житель Новосибирска по имени Илья.

Медики из числа персонала диспансера от комментариев отказались. Редакция сделала запрос в пресс-службу регионального Минздрава с просьбой прокомментировать ситуацию.

Подробности читайте в большом материале Сиб.фм через несколько часов.

Напомним, 5 февраля сотни человек выстроились в очередь на ПЦР-тест в поликлинике №13 на улице Ветлужской в Новосибирске.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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