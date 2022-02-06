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общество

Сотни человек собрались в очереди на сдачу ПЦР теста в клинике Новосибирска

Фото Сотни человек собрались в очереди на сдачу ПЦР теста в клинике Новосибирска
Фото Сотни человек собрались в очереди на сдачу ПЦР теста в клинике Новосибирска

Фото сообщество "Инцидент Новосибирск" ВКонтакте

В Новосибирске в поликлинике №13 желающие сдать ПЦР-тест встали в очередь из нескольких сотен человек.

Подписчики сообщества "Инцидент Новосибирск" ВКонтакте распространили снимок, на котором видно очередь из нескольких сотен людей — автор снимка утверждает, что это очередь в поликлинике №13 на сдачу ПЦР-теста.

По словам жительницы Новосибирска, поликлиника оказалась не готова к наплыву людей в выходной день — гардероб в больнице не работал, не было стульев, помимо этого людям пришлось стоять в толпе без соблюдения социальной дистанции. Автор снимка отстояла в ожидании теста больше двух часов.

Представители поликлиники №13 объяснили происходящее очередным всплеском заболеваемости COVID-19 и ОРВИ. Нагрузка на врачей, согласно заявлению администрации, увеличилась почти в десять раз.

Ранее Сиб.фм писал о том, что у отделения больницы № 3 на Ветлужской, 8 в Новосибирске с 31 января стали появляться очереди. Как оказалось, жители ОбьГЭСа начали массово сдавать ПЦР-тесты на ковид. Люди жалуются, что кабинетов, в которых забирают мазки, мало, и порой приходится стоять в ожидании на улице часами.

Напомним, что многие жители Новосибирска не могут не только сдать ПЦР-тесты, но и дождаться результатов.

 

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Автор:
Арина Икотина
журналист

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