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общество

Жительница Новосибирска нашла мужа, продавая орехи через интернет

Фото Жительница Новосибирска нашла мужа, продавая орехи через интернет
Фото Жительница Новосибирска нашла мужа, продавая орехи через интернет

Фото из паблика "Объявления ВКонтакте"

Пара из Новосибирска нашла друг друга с помощью объявлений о продаже орехов.

Жительница Новосибирска Сыдыгма нашла свою любовь, продавая кедровые орехи через интернет-объявление. Историю со свадебным финалом девушка рассказала в паблике «Объявления ВКонтакте».

Сыдыгма познакомилась с будущим супругом в 2019 году. По словам девушки, тогда её отец привёз много кедровых орехов из Бурятии. Однако она не могла их есть из-за брекетов, часть пришлось раздать родственникам и знакомых, часть – попробовала продать через интернет.

– Через полчаса после публикации Сыдыгме написал Андрей, и молодые люди договорились о встрече. Девушка не хотела брать деньги с покупателя, но тот настоял. Андрей вспоминает, что Сыдыгма ему сразу понравилась, а она посчитала его слишком серьёзным и взрослым, – рассказывают историю в паблике.

Фото Жительница Новосибирска нашла мужа, продавая орехи через интернет 2

Однако после этого общение молодых людей не закончилось. Они узнавали, как дела друг у друга, обменивались голосовыми сообщениями. Вскоре Андрей пригласил будущую супругу на фильм «Покемон. Детектив Пикачу». Затем они стали жить вместе, а в 13 августа 2021 года сыграли свадьбу в Новосибирске.

Историю любви Сыдыгмы и Андрея опубликовали в паблике «Объявления ВКонтакте». Ранее группа объявляла конкурс в честь Дня влюблённых, и молодая пара из Сибири победила.

Напомним, ранее молодожёны из Новосибирска приняли участие в шоу «Четыре свадьбы» и выиграли главный приз – путешествие.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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