Жительница Новосибирска нашла мужа, продавая орехи через интернет

Фото из паблика "Объявления ВКонтакте"

Пара из Новосибирска нашла друг друга с помощью объявлений о продаже орехов.

Жительница Новосибирска Сыдыгма нашла свою любовь, продавая кедровые орехи через интернет-объявление. Историю со свадебным финалом девушка рассказала в паблике «Объявления ВКонтакте».

Сыдыгма познакомилась с будущим супругом в 2019 году. По словам девушки, тогда её отец привёз много кедровых орехов из Бурятии. Однако она не могла их есть из-за брекетов, часть пришлось раздать родственникам и знакомых, часть – попробовала продать через интернет.

– Через полчаса после публикации Сыдыгме написал Андрей, и молодые люди договорились о встрече. Девушка не хотела брать деньги с покупателя, но тот настоял. Андрей вспоминает, что Сыдыгма ему сразу понравилась, а она посчитала его слишком серьёзным и взрослым, – рассказывают историю в паблике.

Однако после этого общение молодых людей не закончилось. Они узнавали, как дела друг у друга, обменивались голосовыми сообщениями. Вскоре Андрей пригласил будущую супругу на фильм «Покемон. Детектив Пикачу». Затем они стали жить вместе, а в 13 августа 2021 года сыграли свадьбу в Новосибирске.

Историю любви Сыдыгмы и Андрея опубликовали в паблике «Объявления ВКонтакте». Ранее группа объявляла конкурс в честь Дня влюблённых, и молодая пара из Сибири победила.

Напомним, ранее молодожёны из Новосибирска приняли участие в шоу «Четыре свадьбы» и выиграли главный приз – путешествие.