2,5 млн цветов импортировали в Новосибирскую область ко Дню святого Валентина

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В преддверии 14 февраля в 2022 году в Новосибирскую область поступило почти 2,5 млн импортных срезов цветов и горшечной продукции — на треть больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Объём импорта цветов к 14 февраля в Новосибирской области в 2022 году оказался на треть больше, чем годом ранее. В преддверии Дня всех влюблённых в регион завезли почти 2,5 млн импортных срезов и горшечной продукции, сообщили в пресс-службе местного управления Россельхознадзора.

Как и в предыдущие годы, основными поставщиками стали страны Европы и Африки. Если говорить о наиболее популярных видах цветов, то это были роза, хризантема, гербера, гвоздика, эустома, лилия, фрезия, тюльпан, орхидея, цикламен, примула, альстромерия, пеларгония, каланхое, сенполия, спатифиллум, антуриум, статица и стрелиция.

В Россельхознадзоре напомнили, что с 2020 года в Новосибирской области реализуется масштабный проект по выращиванию роз в тепличных условиях. Пока «цветочное производство» ещё только набирает обороты, но в перспективе должно удовлетворять особый покупательский спрос.

Напомним, ранее в Россельхознадзоре сообщали, что в регион впервые завезли радужную форель из Узбекистана. Объём партии мороженой рыбы составил 20 тонн.