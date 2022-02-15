46-летний мужчина погиб в пожаре под Новосибирском

Фото: пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области, коллаж Сиб.фм

Пожарные нашли тело 46-летнего мужчины во время ликвидации огня в жилом доме в Тогучине 14 февраля, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Новосибирской области.

Днём 14 февраля в жилом доме на Томской улице в Тогучине произошёл пожар. Во время ликвидации огня было обнаружено тело 46-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе управления СК России по Новосибирской области.

По факту гибели следственный отдел по Тогучину организовал проверку. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее в феврале в результате пожара в Новосибирской области скончался 60-летний мужчина. Трагедия произошла в посёлке Преображенский Чулымского района. По факту гибели СК также начал проверку.