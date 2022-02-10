В Новосибирской области в пожаре погиб 60-летний мужчина

Фото СУ СКР по Новосибирской области

В Новосибирской области после пожара спасатели обнаружили тело 60-летнего мужчины, правоохранители организовали проверку по данному факту.

В среду, 9 февраля, в Новосибирской области произошёл пожар в доме в посёлке Преображенский Чулымского района. Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело 60-летнего мужчины. По данному факту организована проверка, сообщили в СУ СК России по региону.

По предварительным данным, пожар произошёл из-за нарушений правил безопасности при использовании электрооборудования и бытовых приборов.

«По данному факту Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организовано проведение проверки», – сообщили в СК.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

Напомним, ранее в Новосибирске произошёл крупный пожар в приюте «Сибирский Алабай», в огне погибли четыре собаки. Кроме того, в этом приюте проживает победитель фотоконкурса «Главный пёсик Новосибирска – 2021» Лучик – безлапый пёс, который покорил сердца не только сибиряков, но и россиян. Хозяева организации рассказали Сиб.фм о его состоянии.