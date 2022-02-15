63-летний житель Новосибирской области в ссоре убил знакомого

Фото: пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области

Житель Новосибирской области обвиняется в убийстве знакомого в Барабинске, сообщает пресс-служба управления СК по региону.

63-летний житель Новосибирской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве, передаёт пресс-служба регионального управления СК России.

По версии следствия, 3 декабря 2021 года в доме на Вокзальном переулке в Барабинске он избил знакомого и ранил его в грудь кухонным ножом, в результате чего мужчина скончался.

Вину нападавший полностью признал, расследование уголовного дела завершено. Материалы с утверждённым обвинительным заключением готовятся направить в суд.

Напомним, ранее похожее убийство произошло в селе Нагорное Куйбышевского района области. 31-летний мужчина во время пьяной ссоры ударил знакомого ножом в шею.