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63-летний житель Новосибирской области в ссоре убил знакомого

Фото 63-летний житель Новосибирской области в ссоре убил знакомого
Фото 63-летний житель Новосибирской области в ссоре убил знакомого

Фото: пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области

Житель Новосибирской области обвиняется в убийстве знакомого в Барабинске, сообщает пресс-служба управления СК по региону.

63-летний житель Новосибирской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве, передаёт пресс-служба регионального управления СК России.

По версии следствия, 3 декабря 2021 года в доме на Вокзальном переулке в Барабинске он избил знакомого и ранил его в грудь кухонным ножом, в результате чего мужчина скончался.

Вину нападавший полностью признал, расследование уголовного дела завершено. Материалы с утверждённым обвинительным заключением готовятся направить в суд.

Напомним, ранее похожее убийство произошло в селе Нагорное Куйбышевского района области. 31-летний мужчина во время пьяной ссоры ударил знакомого ножом в шею.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
убийство
суд
уголовное дело
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