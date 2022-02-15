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Чемпион по карате вызвал известного тележурналиста Лукинского на бой в Новосибирске

Фото Чемпион по карате вызвал известного тележурналиста Лукинского на бой в Новосибирске
Фото Чемпион по карате вызвал известного тележурналиста Лукинского на бой в Новосибирске

Фото героев публикации из соцсетей

Мастер спорта международного класса по карате Александр Царёв предложил известному новосибирскому тележурналисту Николаю Лукинскому «зарубиться» в бою на ринге.

Мастер единоборств из Новосибирска Александр Царёв вызвал на бой ринг-анонсера, журналиста Николая Лукинского. Своё обращение спортсмен опубликовал на личной странице в Instagram.

Царёв отметил, что наблюдает за Лукинским в соцсетях: журналист часто публикует записи с тренировок по боксу.

«Николай, наблюдаю, смотрю, двигаешься по рингу. Ну что, может, мы вообще зарубимся, бой проведём?!» – заявил спортсмен в видеообращении.

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Публикация от Александр Царёв (@aleks_tsarev)

Однако почти сразу Царёв оговорился, что это «шуточка», поскольку, как он «слышал», Лукинский занимается исключительно «для себя», для поддержания физической формы.

«Ну можно и в рамках тренировки увидеться, я не против. Всегда рад тебя видеть. Если чем-то буду полезен, поделился бы опытом. Двигайся в том же духе, молодец. Смотрю, прибавляешь с каждым днём. Красавчик», – заключил мастер единоборств.

На момент публикации связаться с Николаем Лукинским не удалось.

Напомним, ранее стала известна дата прощального боя известного новосибирского боксёра Михаила Алояна.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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