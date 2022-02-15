Жители Новосибирска второй день стоят в очереди в наркологическом диспансере

Фото предоставлено героем публикации

Десятки жителей Новосибирска вынуждены стоять на лестнице, ожидая оформления документов на приём к психиатру.

Новосибирцы второй день подряд негодуют из-за огромной очереди в Новосибирском областном наркологическом диспансере. Утром 15 февраля посетители медучреждения, которые заранее записались на приём на официальном сайте, выстроились на лестнице между этажами.

По словам жительницы Новосибирска Натальи, живая очередь, в которой оказались люди «по записи» и «без неё», выстроилась к окну кассира, оформляющего документы на приём к психиатру.

«Стоят 2 пролёта, потому что у психиатра отдельная касса, и работает один кассир. Не понимаю, почему в 21 веке нельзя сделать оплату услуг онлайн», – негодует женщина.

Посетителей так много, что вновь подошедшие не уверены, что вообще смогут сегодня попасть на приём к специалисту. Речь идёт о платных услугах, осмотр психиатра людям необходим для того, чтобы получить справку.

Напомним, накануне жители Новосибирска пожаловались на огромную очередь в областном наркодиспансере. По их словам, две очереди – к психиатру и наркологу – выстроились в одно окно кассира. Медработники обещали на следующий день организовать оплату услуг у двух специалистов. Как оказалось, проблему выведение ещё одного сотрудника не решило.

Сиб.фм отправлял запрос в пресс-службу регионального Минздрава. На момент публикации ответ так и не поступил.