Известный телеведущий и жена Латыпова поддержали биатлониста после промахов на Олимпиаде

Фото ПФК "Крылья Советов"

Российский биатлонист Эдуард Латыпов промахнулся 5 раз в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов 5 раз промахнулся в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине. Спортсмена раскритиковали болельщики, а спортивный комментатор Губерниев поддержал биатлониста.

«Кто пишет гадости трехкратному призеру игр Латыпову – вы не болельщики. Эдик, молоток! Золото впереди», – написал в Instagram спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Губерниев жестко раскритиковал людей, которые начали оскорблять российского спортсмена после промахов на Олимпиаде в Пекине. Трехкратного бронзового призера по биатлону поддержала и его жена Дарья Латыпова.

«Это все ерунда. Неприятная, но все же», – отметила Дарья.

Супруга биатлониста добавила, что многие болельщики поддерживают Эдуарда после его промахов в мужской эстафете в Пекине. Хейтерам же Дарья пожелала набраться терпения.

«Огромный поток слов поддержки и благодарности. Я даже не успеваю отвечать. Большое спасибо всем. А таким болельщикам можно сказать только одно – наберитесь сил», – заключила жена Латыпова.

Кроме того, спортсмену выказали поддержку и футболисты самарского футбольного клуба «Крылья Совета». Пресс-служба клуба опубликовала пост со словами поддержки Латыпова, передает портал sova.info.

Во вторник, 15 февраля, сборная России стала бронзовым призером в эстафете. Российская командра команда проиграла 45,3 секунды сборной Норвегии, которая выиграла гонку. Перед последней стрельбой в эстафете Латыпов лидировал с отрывом в 59,3 секунды. На огневом рубеже россиянин промахнулся 5 раз и прошел два штрафных круга, после чего откатился на третье место.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирский биатлонист Даниил Серохвостов завершил выступление на Олимпиаде в Пекине. Спортсмен не занял призовых мест, однако запомнился многим фанатам биатлона ироничными переписками в соцсетях с норвежцем Йоханнесом Бё.