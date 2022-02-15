Йоханнес Бё смеялся не зря: новосибирский биатлонист Даниил Серохвостов завершил выступление на Олимпиаде в Пекине

Фото из Instagram Даниила Серохвостова

22-летний биатлонист из Новосибирской области Даниил Серохвостов завершил своё выступление на Олимпиаде в Пекине. Спортсмен не занял призовых мест, однако запомнился многим фанатам биатлона ироничными переписками в соцсетях с норвежцем Йоханнесом Бё.

Новосибирский биатлонист Даниил Серохвостов закончил своё выступление на Олимпиаде в Пекине. Несмотря на оптимизм, с которым 22-летний спортсмен подошёл к гонке, завоевать призовые места или хотя бы войти в десятку ему не удалось. Зато сибиряк запомнился многим юмористическими диалогами с олимпийским чемпионом 2018 года Йоханнесом Бё. Норвежец с первых дней Олимпиады подшучивал над молодым соперником в Instagram, Серохвостов тоже не скупился на троллинг.

Первая встреча Йоханнеса Бё и Даниила Серохвостова на олимпийской трассе случилась за несколько дней до официального старта. Короткий диалог признанного чемпиона и молодого биатлониста попал на видео, которое новосибирец и разместил в соцсети.

Судя по кадрам, биатлонисты уже закончили тренировку и снимали лыжи. В этот момент норвежец решил подшутить над молодым соперником.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐃𝐀𝐍𝐈𝐈𝐋 𝐒𝐄𝐑𝐎𝐊𝐇𝐕𝐎𝐒𝐓𝐎𝐕 (@serokhvostovdaniil)

«Это что, новая русская звезда? Смотри-смотри, у меня уже ноги трясутся», – сказал Йоханнес, глядя в камеру.

Сам Серохвостов в диалог с титулованным лыжником вступать не стал, но всё же не сдержался от комментария: «Боятся!»

После этого между соперниками завязалась настоящая Instagram-переписка. Биатлонисты комментировали почти каждый пост друг друга.

Не успел Даниил Серохвостов пожаловаться на плохую погоду в Пекине, как Йоханнес Бё тут же отметился в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐃𝐀𝐍𝐈𝐈𝐋 𝐒𝐄𝐑𝐎𝐊𝐇𝐕𝐎𝐒𝐓𝐎𝐕 (@serokhvostovdaniil)

«Смотри не простудись, а то мне не с кем будет соревноваться», – написал он россиянину. Серохвостов отреагировал «фирменными» эмодзи – один из смайлов слал норвежцу воздушный поцелуй, другой изображал ужас.

К слову, новосибирец не остался в долгу у норвежского чемпиона. Как-то он даже пожелал сопернику не сидеть в соцсетях, а активнее тренироваться.

Отличное чувство юмора наверняка помогло новосибирцу спокойно принять поражение на своей первой в жизни Олимпиаде. Поклонники ждали от «новой русской звезды» медалей, но приблизиться к призовым местам Серохвостову не удалось. В отличие от его Instagram-оппонента Йоханнеса Бё, который завоевал золото в спринте.

Сначала он не был включён в состав российской сборной на индивидуальную мужскую гонку на 20 км.

Очевидно, тренерский штаб решил дать молодому спортсмену проявить себя на более короткой дистанции. Но и десятикилометровая гонка не стала для новосибирца трассой к пьедесталу. Даниил Серохвостов пришёл к финишу девятнадцатым. 10 километров он преодолел за 25 минут 38 секунд с двумя промахами.

14 февраля новосибирский биатлонист опубликовал очередной пост из Пекина.

«Мои гонки закончились, но Олимпиада идёт, и завтра будем гнать наших парней к золотой медали. Всё-таки не хватило мне тут живительного напитка от моих (надеюсь) будущих друзей», – написал Серохвостов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐃𝐀𝐍𝐈𝐈𝐋 𝐒𝐄𝐑𝐎𝐊𝐇𝐕𝐎𝐒𝐓𝐎𝐕 (@serokhvostovdaniil)

Какой «живительный напиток» имел в виду биатлонист, остаётся только догадываться. Но очевидно одно – болельщики верят в будущие успехи спортсмена и желают ему завоевать медали на Олимпиаде в Милане в 2026 году.

«Даниил, всё впереди! Попасть на Олимпиаду – уже огромное достижение! Мы верим в наших олимпийцев! За тебя болеем всей семьёй! Удачных гонок!», «Даня, все победы впереди! Ты яркий лучик в нашей команде! Удачи!», «Даня – олимпийский чемпион – 2026», – поддержали его комментаторы.

Напомним, ранее у новосибирской сноубордистки Марии Васильцовой не получилось пройти в четвертьфинал в дисциплине борд-кросс на зимних Олимпийских играх.