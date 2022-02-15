Кто из россиян получит по 6 100 рублей 15 февраля 2022 года

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Части россиян во вторник, 15 февраля, придут выплаты в размере 6 100 рублей.

Россияне получат выплаты в размере 6 100 с задержкой. Кому придут деньги, сообщили СМИ.

В начале февраля россияне должны были получить выплаты за январь, однако средства не пришли на карты получателей пособий. По предварительной информации, причиной задержки средств стал технический сбой. Тем гражданам, которые не получили январское пособие, деньги перечислят 15 февраля.

Речь идет о выплатах родителям, которые воспитывают детей в одиночку. Получить деньги могут одинокие родители детей в возрасте от 8 до 17 лет, чей доход не превышает уровня прожиточного минимума.

Размер такого пособия равен 50 % от регионального детского прожиточного минимума, сообщает Primpress. В Новосибирской области это 6 137 рублей.

Ранее Сиб.фм писал, кто из россиян получит по 8500 рублей от соцзащиты на этой неделе.