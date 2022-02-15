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МегаФон запустил специальный тариф для детей

Фото МегаФон запустил специальный тариф для детей
Фото МегаФон запустил специальный тариф для детей

Фото Shutterstock

Компания МегаФон разработала тариф для детей «МегаФон Kids», условия которого учитывают потребности детской аудитории, а также помогают родителям защитить ребёнка от нежелательного контента в Сети и ограничить время использования интернета.

«При разработке тарифа мы проанализировали пользовательский опыт нескольких сотен тысяч абонентов в возрасте до 12 лет и их родителей. Большинство детей получают первую сим-карту в 7-8 лет, причём в 40 процентах случаев вместе со смартфоном и уже используют мобильный интернет. Мы понимаем, что это важный сегмент абонентов, которым необходимо не только предложить особые условия, но и максимально защитить от угроз, существующих в Сети», – отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

В тариф «МегаФон Kids» включена опция, ограничивающая доступ к нежелательному для детей контенту. Сейчас под фильтр попадает около 10 тысяч сайтов, и их перечень обновляется ежедневно. Доступ к мобильному интернету ограничен с 23:00 до 06:00 – родители могут быть уверены, что дети не проводят в Сети слишком много времени.

Основной целью покупки первой сим-карты детям родители называют звонки. В тарифе «МегаФон Kids» голосовые вызовы в сети МегаФона бесплатны, также включён пакет из 100 минут на номера других операторов.

В стоимость тарифа включено 10 Гб ежемесячного мобильного трафика, при этом популярные мессенджеры, в том числе звонки в них, безлимитны и бесплатны даже при отрицательном балансе.

Пользователям тарифа доступен бесплатный детский контент в «МегаФон ТВ»: 14 детских телеканалов и библиотека из 450 фильмов, мультфильмов и сериалов («Фиксики», «Смешарики», «Три кота» и множество других). Просмотр контента не расходует трафик.

Родители могут контролировать состояние мобильного счёта ребёнка, пополнять баланс и докупать дополнительные опции и пакеты. Для этого нужно создать семейную группу в мобильном приложении МегаФона в разделе «Моя семья».

«МегаФон Kids» можно подключить во всех салонах оператора или заказать сим-карту в интернет-магазине. Кроме того, на «МегаФон Kids» можно перейти с любого другого тарифа МегаФона или другого оператора, используя бесплатную услугу переноса номера.

В сентябре 2021 года МегаФон вошёл в Альянс по защите детей в цифровой среде и подписал хартию «Цифровая этика детства». «МегаФон Kids» – одна из инициатив компании, направленная на обеспечение безопасной онлайн-среды для детей.

 

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Автор:
Мария Белоногова
журналист

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Теги

дети
тарифы
мобильная связь
МегаФон
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